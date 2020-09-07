الغندور حكما لمباراة الأهلي وحرس الحدود

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أعلنت لجنة التحكيم باتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، والتي ستقام غدا الأثنين على ستاد المكس بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

ويديرالمباراة طاقم تحكيم مكون من أحمد الغندور حكم ساحة ويعاونه كلا من هاني عبدالفتاح، شريف عبدالله وأحمد صالح حكما رابعا.

أما طاقم تحكيم تقنية الفيديو المساعد«VAR» مكون من حسام عزب ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 65 نقطة من 21 فوز، وتعادلين وهزيمة وحيدة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ12 برصيد 26 نقطة من 5 فوز، 11 تعادل و7 هزائم.