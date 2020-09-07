الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في سوسة التونسية

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة سوسة.

وحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية "تجدد الجزائر تضامنها التام مع الشقيقة تونس ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يتمكن أبدا من النيل من عزيمتها، شعبا و حكومة، في الحفاظ على أمن البلاد و استقرارها".

وأضاف " تؤكد الجزائر عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب و دعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة والقضاءعليها".

كان شرطي تونسي قد قتل واصيب آخر في هجوم شنه أربعة ارهابيين في وقت سابق من اليوم الأحد في مدينة سوسة، وتمكنت قوات الأمن من قتل ثلاثة منهم والقبض على الرابع.