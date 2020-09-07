 تموين الإسكندرية تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على المحال والأسواق - بوابة الشروق
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تموين الإسكندرية تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على المحال والأسواق

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:20 ص

تواصل ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية تكثيف حملاتها الرقابية على المحال والأسواق لضمان عدم وجود غش تجاري حفاظا على الاقتصاد الوطني من السلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط محل بحوزته 211 موتور مياه غير مدون عليه بيانات ومجهول المصدر، كما تم ضبط 11 فانوس ليد، و5 عبوات زيت باكن وزن العبوة 180 جراما، و7 عبوات زيت باكن وزن العبوة 36 جراما.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مخزن لحيازته سلع مجهولة المصدر وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم تحريز 80 كرتونة جيل مطهر بكل كرتونة 48 عبوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعرضها على وكيل النائب العام.


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