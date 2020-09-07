الجيش اللبناني: عمليات مسح لـ6100 وحدة سكنية متضررة من انفجار مرفأ بيروت

أجرت الفرق المختصة بالجيش اللبناني عمليات مسح أضرار حوالي 6100 وحدة سكنية متضررة؛ جراء انفجار المرفأ في محيط وسط بيروت، وذلك نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «‏واصلت الفرق المختصة عمليات مسح الأضرار وقد شملت حوالى 6100 وحدة سكنية متضررة جراء انفجار المرفأ في محيط وسط بيروت، السان جورج، الصيفي فيلاج، ميناء الحصن، باب إدريس وبرج المر، على أن تتواصل عمليات مسح المباني السكنية في بقية المناطق المتضررة».

وأسفر انفجار مرفأ بيروت، مطلع الشهر الماضي، عن مقتل 190 شخصاً، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح بينهم ألف طفل، وفق الأمم المتحدة، ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين.

وتسبّب الانفجار بتشريد نحو 300 ألف شخص بعدما باتت منازلهم غير قابلة للسكن، كما تسبّب بخسائر اقتصادية تتراوح بين 6,7 و8,1 مليارات دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، ويحتاج لبنان بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجدداً.