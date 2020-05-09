الدفاع البيلاروسية تعلن وضع المدفعية والدبابات الاحتياطية في حالة تأهب

أفادت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أن المرحلة التالية من اختبار الاستعداد القتالي جارية في القوات المسلحة، وتم وضع قاعدتين لأسلحة المدفعية وقاعدة احتياطي للدبابات في حالة تأهب قصوى.

وقالت الوزارة: "خلال المرحلة التالية المتمثلة في التحقق من الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، تم وضع قاعدة سلاح المدفعية رقم 1868، والقاعدة 969 للدبابات الاحتياطية وقاعدة السلاح 3620 في حالة تأهب قصوى. وتشمل إجراءات التحقق تجنيد مجندين من وحدات التنسيق الاحتياطية والقتالية"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية أيضًا إلى أن التحقق من الجاهزية القتالية سيُستكمل بمشاركة الوحدات العسكرية في تمرين لأركان القيادة مع هيئات الإدارة العسكرية والوحدات العسكرية ومنظمات الدعم الفني.

وفي 24 أغسطس، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من التحقق الشامل للجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلاد، ومن المتوقع أن تصل الوحدات العسكرية الفردية إلى أعلى درجة من الاستعداد القتالي وأن تتم دعوة العسكريين من الاحتياط.

وقبل ذلك، تحدث وزير دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين عن تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، وفي هذا الصدد، بدأ مناورات تكتيكية معقدة. ووافق رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على التدريبات. وتم إجراء مناورات تكتيكية شاملة في 28-31 أغسطس.