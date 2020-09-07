الجزائر تسجل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46 ألفًا و653 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، أشارت «الصحة الجزارية»، مساء الاثنين، إلى تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1562.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 240 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 32 ألفًا و985.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.