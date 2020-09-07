نشب حريقًا في قرية حزور جنوب غرب عين حلاقيم بالريف الغربي لمحافظة حماة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء اليوم الاثنين.

ولا زالت النيران تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الحرجية والزراعية، لليوم الخامس على التوالي، في عدد من المناطق السورية.

وتمتد الحرائق في غابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى جبال مصياف وحمص وحماة، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها حتى الآن، وبعض الحرائق مستمر منذ أيام، كما في عين الكروم في منطقة الغاب في حماة، وفي جبال مصياف في المحافظة ذاتها، حيث قدرت المساحات المحترقة في يوم واحد بنحو 5 آلاف دونم.