التموين: نستهدف زيادة حجم التجارة الداخلية من الناتج المحلى إلى 21%

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم التجارة الداخلية من إجمالي الناتج المحلي بلغ نسبة 18.5% حاليًا، مضيفًا "نستهدف أن تكون 21% خلال الفترة المقبلة، حيث يتم إنشاء مناطق لوجيستية وتجارية في المحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وأن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائي وأن وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة، مما يساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية".

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص، اليوم الاثنين، أن المشاركة مع القطاع الخاص تساهم في توفير السلع بكميات كبيرة، كما أن القطاع الخاص لديه المرونة والحرية في طرح عروض لصالح المستهلك، وبأسعار تنافسية.