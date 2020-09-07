رئيس نتفليكس: نجحنا بفضل فيروس كورونا

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنه في حين تعثرت العديد من الشركات بسبب عمليات الإغلاق في مختلف أنحاء العالم، شهدت "نتفليكس" زيادة في أعداد مشتركيها عام 2020، وارتفاع في أسهمها بنسبة 30%، مشيرة إلى أنها المستفيد الأكبر من جائحة كورونا.

ومن جانبه، قال ريد هاستينجز، الرئيس التنفيذي لشركة "نتفليكس" العالمية، في حديثه للصحيفة عن تأثير فيروس كورونا على شركته العملاقة، إنه تحول إلى "ضربة حظ" لشركته.

وبحسب إحصاءات "نتفليكس"، زاد مشتركيها بعدد 16 مليون مشاهد أنشأوا حسابات على موقعها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يقرب من ضعف الاشتراكات الجديدة التي شهدتها في الأشهر الأخيرة من عام 2019.

كما ارتفع سعر أسهم "نتفليكس" بأكثر من 30% هذا العام، وقال مستثمرون إن الشركة راهنت على الاستفادة من الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول في منازلهم في تحقيق أرباح خيالية.

وتابع "هاستينجز" للصحيفة البريطانية: "فيروس كورونا لم يقتل الناس في الغالب، لكنه أبقاهم في منازلهم، وكان من الممكن أن يكون فيروس إنترنت يعطل أجهزة توجيهنا، وحينها كانت لتكون مدينة ديزني، والمنتزهات الترفيهية الأخرى، على ما يرام".

وأضاف هاستينجز: "الشركات قد تأتيها ضربة حظ وهذا ليس خطأها، ولا ينبغي أن نشعر بالذنب، بل نكتفي بالقول (حسناً، إننا نخدم عملاء وحصلنا على هذه المكافأة)".

واختتم هاستينجز قائلاً: "ثم، امسكوا الخشب، سيأتي اللقاح. وسينتهي كوفيد، وسنروي جميعنا قصصاً عن عام 2020 ومدى جنونه".

يُشار إلى أن هاستينجز شارك في تأسيس نتفليكس في التسعينيات، وكانت في البداية شركة لطلب شرائط "DVD" بالبريد، والآن لديها ما يقرب من 193 مليون مشترك في 190 دولة.

جدير بالذكر أن نتفليكس حصدت 160 ترشيحاً لجوائز إيمي لهذا العام على خلفية مسلسلاتها الناجحة مثل "The Crown" و"Tiger King"، وحققت بذلك رقماً قياسياً ساعدها في التغلب على منافستها في هذا المجال "HBO".

كما حصلت الشركة على 24 ترشيحاً لجوائز الأوسكار لأفلام منها "The Irishman"، و"Marriage Story".