المغرب يسجل 1387 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73 ألفًا و780 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أشارت «الصحة المغربية»، مساء الاثنين، إلى تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1394.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 822 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 56 ألفًا و86.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.