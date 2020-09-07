ميانمار تسجل 100 حالة إصابة أخرى بكورونا في أعلى زيادة خلال يوم

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سجلت ميانمار أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد بإصابة 100 حالة جديدة مساء اليوم الأحد، حسبما ذكرت وزارة الصحة والرياضة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها إن غالبية الحالات الجديدة قد أصيبوا بالعدوى محليا، ومعظمهم في مدينة يانجون المركز التجاري بالبلاد.

وسجلت البلاد ما إجماله 1419 حالة إصابة، مع تعافي 385 حالة ووفاة 8 حالات.

وسيتم منع تناول الأطعمة بالمطاعم في يانجون اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم تشديد إجراءات دخول ماندالاي عاصمة بمنطقة ميانمار العليا اعتبارا من غد الاثنين.