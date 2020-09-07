الفلبين تلغي الحظر المفروض على واردات الدواجن من البرازيل

رفعت الفلبين اليوم الاثنين، الحظر المفروض على واردات الدواجن من البرازيل، وذلك عقب أن طبقت الحكومة البرازيلية إجراءات وقائية من فيروس كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الزراعة الفلبينية .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مذكرة تفاهم أصدرتها وزارة الزراعة جاء فيها أنه سوف يتعين أيضا وضع ملصقات على منتجات الدواجن القادمة من البرازيل، أكبر مصدر لواردات الدواجن للفلبين، تنص على أنه تم التعامل مع هذه المنتجات في منشآت تخضع لإجراءات وقاية وتطهير صارمة.

وكانت الفلبين قد فرضت حظرا في منتصف أغسطس الماضي على واردات الدواجن البرازيلية، في أعقاب إصدار الصين لبيان يفيد بأنه ثبت وجود فيروس كورونا على سطح عينة من أجنجة الدجاج القادمة من البرازيل.