إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ120 ألفا بقطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفًا و348 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أشارت «الصحة القطرية»، مساء الاثنين، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 243 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 117 ألفًا و241.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.