كيف تضبط حياتك اليومية في السنة الأولى من الزواج؟

يخشى بعض الأزواج التعامل في المرحلة الأولى من حياتهم الزوجية، خاصة إذا كان بينهم الكثير من الاختلافات في شخصية، ولذلك يعد هذا الموضوع محل قلق للكثيرين من المقبلين على الإرتباط وبناء أسرة معاً.

وتعد السنة الأولى هي المحك الرئيسي الذي يقاس به قدرة الاثنين على التفاهم وتخطي العقبات وخلق مساحة حوار مشتركة بينهم، لتتعامل في السنوات التالية، وتنشأ أكثر المشاكل بسبب العادات الفردية التي اعتاد كل منهما ممارستها خلال أيامه السابقة، وكيفية الموائمة بين هذه العادات التي ربما لا ترضي أحد الطرفين، وذلك حسبما قاله روبرت تايبي، المتخصص في الشئون الأسرية وصاحب أكثر من كتاب في هذا المجال.

وذكر تايبي، بعض النصائح التي تساعد في تخطي هذه المرحلة بأقل خسائر ممكن وكسب مساحة تفاهم كبيرة بين الزوجين، وفق ما جاء في موقع "سيكولوجي توداي":

- قرر ما هو مهم للغاية

من الأمور المهمة التي يجب الانتباه لها في بداية العلاقة الزوجية، هي التأقلم على العادات البسيطة التي اعتاد كل فرد أن يفعلها في منزله الأول قبل الزواج، مثل إلقاء الملابس على الكراسي أو ترك أنوار الغرف مضاءة، أو تشغيل الموسيقى بصوت عالي وغيرها من الأمور، وفي هذه المرحلة من المهم ألا يكون أحد الطرفين لديه حب السيطرة أو الهوس بالتحكم، بل النقاش على الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها لأجل الآخر.

- امتلك مشكلتك

الخطوة الثانية هي التحدث مع شريك حياتك، عن ما يزعجك أو يصدر منه من سلوكيات تشعرك بالضيق، تحدث وكأنك تبحث عن حلول لمشكلتك ولا ترفض قرار حاسم أو استخدام الإجبار على فعل شيء.

كن واضحاً

يقول تايبي، إن التعليقات الغامضة والكلمات غير الواضحة تؤدي إلى نتائج غامضة وغير مرضية وغير كاملة، بل يجب أن يحدد كل فرد سلوكيات معينة يرغب في أن يفعلها الآخر ويخبرها له بصراحة وهدوء.

-الثناء على شريكك

يحتاج كل انسان إلى الكلمات التشجيعية والثناء على تصرفاعته بشكل عام لكي يشعر ببعض التحفيز والدعم عندما يفعل أشياء جيدة لأجلك، مثل الطعام أو تنظيف المنزل أو رعاية النباتات، وغيرها من التصرفات، التي تشعر الطرف الآخر أنه محل تقدير بكل تصرفاته.

-حافظ على توازنه

حافظ على سلوكيات الآخر ولا تمارس عليه دور الأب أو المرشد طول الوقت، كلاكما شخص مختلف عن الآخر، وليس نسخة منه، لذلك لا تضغط عليه لتحوله لشخص هو لا يريده.

_ المرونة والاستماع

حاول أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع بعضكما البعض أكثر مما كنت في الماضي، واستمع بجدية أكثر لما يقال أثناء النقاشات وتواصل بأكبر قدر ممكن من الصدق والرحمة في التعامل.

- لا تنشغل بالتكنولوجيا

إذا كان استخدام الهاتف يزعج أحدكما أو كلاكما في العلاقة، فقم بإجراء محادثة حول ما يشعر كل منكما بالرضا عنه، من الممكن وضع خطة مثل تجربة قضاء أسبوعين لا يُسمح فيهما باستخدام الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر أثناء الوجبات أو أثناء مشاهدة الأفلام.