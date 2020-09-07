 الخطوط الجوية الروسية تنشر جدول رحلاتها للقاهرة - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية الروسية تنشر جدول رحلاتها للقاهرة

كتبت صفية منير
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:49 م

 

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها الدولية إلى القاهرة ودبي وجزر المالديف.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات من وإلى القاهرة اعتبارًا من 9 سبتمبر، وفقًا للجدول التالي:

من مطار موسكو إلى مطار القاهرة، أيام الاثنين والأربعاء والسبت، (رحلة منتظمة رقم SU400).

رحلات العودة من مطار القاهرة إلى مطار موسكو، أيام الثلاثاء والخميس والأحد، (رحلة منتظمة رقم SU401).

وقالت مصر للطيران، في بيان صحفي، أمس، إنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة لكل من: شركة إيروفلوت، وشركة مصر للطيران، بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين؛ بسبب أزمة "COVID-19" منذ مارس الماضي، وجاري تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.


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