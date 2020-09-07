الحكومة الألمانية تترك مستقبل «نورد ستريم 2» مفتوحا

لا تزال الحكومة الألمانية مستمرة في ترك الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كان تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني سيكون له عواقب على مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين، إن المستشارة أنجيلا ميركل تعتقد أنه من الخطأ استبعاد أي شيء الآن، موضحا في الوقت نفسه أنه من السابق لأوانه تقديم إجابة منسقة دوليا على هذه القضية، مشيرا إلى أن هناك توقع واضح بأن روسيا ستجيب أولا على أسئلة جادة حول قضية نافالني، موضحا في المقابل إلى أنه ليس من المتوقع حدوث ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويجري بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة. ويُجرى حاليا مناقشة ما إذا كان يجب إيقاف المشروع أو تعليقه كرد فعل على تسميم نافالني.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال مؤخرا: "لا آمل أن يجبرنا الروس على تغيير موقفنا بشأن نورد ستريم 2". وفي المقابل تنفي روسيا تورطها في تسميم المعارض نافالني.