بثت قناة الغد، مساء الأحد، مقطع فيديو لموقف صادم تعرضت له عدة قوارب شاركت فى عرض لدعم الرئيس الأمريكي ترامب فى بحيرة ترافيس بولاية تكساس الأمريكية، حيث غرقت أربعة قوارب على الأقل واصطدمت مجموعة أخرى بالصخور، والسبب هو مشاركة عدد كبير من القوارب فى العرض ما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق بعضها.

مكتب قائد شرطة دائرة ترافيس ذكر عبر تغريدة نشرها فى تويتر أنه تلقى اتصالات عديدة من القوارب المنكوبة خلال العرض تطلب المساعدة إلا إنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط مصابين.

وأفاد منظمو الفعالية فى وقت سابق أنه كان من المخطط أن يزور العرض نحو 2600 شخص.

وسبق أن أجري عرضًا مماثلًا لدعم ترامب الذي يخوض سباقا انتخابيا شرسا للفوز بولاية ثانية ضد الديمقراطي جو بايدن فى كل من نيوجيرسي وفلوريدا

وأفادت أجهزة الأمن الأمريكية بغرق عدة قوارب شاركت في استعراض في بحيرة ترافيس بولاية تكساس أقيم دعما لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.



