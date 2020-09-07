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تمكنت شرطة التموين من ضبط 2594 قضية تموينية خلال 48 ساعة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقيادة اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بإشراف علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2594 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة أبرزها: ضبط 3 أطنان كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

وفي المنوفية تم ضبط 26 طن سلع غذائية (سكر حر، دقيق فاخر، توابل) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مدير مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا.

كما ضبط 38 طن كربونات كالسيوم، مواد خام مستلزمات إنتاج ومجهولة المصدر، و30 مترًا مواسير مياه بلاستيكية منتج نهائي مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة صاحب مصنع لإنتاج مواسير المياه البلاستيكية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سرس الليان.

وفي الإسكندرية تم ضبط 23 ألف لتر زيوت سيارات سابقة الاستخدام، و800 لتر مواد بترولية سولار، و17 ألف لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها معبأة داخل عبوات وغير مطابقة للمواصفات القياسية غير صالحة للاستهلاك منتج نهائي بحوزة مدير مصنع لزيوت السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

كما ضبط 32 ألف عبوة سلع غذائية مختلفة "حلوة جافة، شيبسى" مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

وفي الشرقية ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

كما تم ضبط 37 ألف عبوة معطر جو غير صالحة للاستخدام بحوزة صاحب مخزن مستحضرات تجميل بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوكبير.

وفي القاهرة تم ضبط طني لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

كما تم ضبط 76 ألف عبوة سجائر، و735 سيجارة، و3287 قطعة حلويات، عبوات غذائية، كمامات طبية، و2024 عبوة عسل مربى، بيتي فور، شيكولاته، ملمع سيارات، شمع أعياد ميلاد، صوص، خلال حملة أمنية استهدفت 24 منشأة تجارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.