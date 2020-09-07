البابا تواضروس يقرر استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي اعتبارا من بعد غد

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي اعتبارًا من بعد غدٍ.

ويلقي قداسة البابا تواضروس الثاني عظته بالاجتماع بعد غدٍ من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل أمس بالمقر البابوي الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع الأنبا أكليمندس، عددا من الموضوعات الخاصة بالخدمة ومتابعة أمور كنائس المنطقة.