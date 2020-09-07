ندوة توعوية للعاملين بمياه شرب سوهاج للتصدي لكورونا

صرح اللواء محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأنه تم تنظيم ندوة توعوية للعاملين بالشركة، تناولت كيفية مواجهة مخاطر الموجة الثانية المحتملة خلال الفترة القادمة لفيروس كورونا، وحاضر في الندوة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف دي أن الندوة جاءت ضمن مبادرات الشركة لمواجهة المخاطر المحتملة، ولتوعية العاملين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعايش مع الفيروس.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن طرق الوقاية من الفيروس تتمثل في غسل الأيدي بانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة، وتغطية الأنف أثناء السعال أو العطس بمنديل ورقي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، والابتعاد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان، وتجنب الاحتكاك بالمصابين، وتناول أطعمة مقوية للمناعة، هذا بالإضافة إلى شرح الطرق الصحيحة لارتداء الكمامة.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، مستشار الشركة لشئون الرعاية الصحية، أنه تم تأسيس نظام صحي خاص للعاملين يضمن تحسين الخدمات الطبية المقدمة، وأن النظام الصحي تشمل خدماته كافة التحاليل والأشعة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.