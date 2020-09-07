 حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجير بقاعدة عسكرية جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجير بقاعدة عسكرية جنوبي البلاد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:07 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:07 م

أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية، مسئوليتها عن ارتكاب حادث تفجير سيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية رئيسية تديرها القوات الصومالية والأمريكية في ضواحي مدينة /كيسمايو/ الساحلية جنوبي الصومال.

وزعمت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية - في بيان - مقتل ما لا يقل عن 16 جنديًا، من بينهم أربعة جنود أمريكيين، وإصابة 12 آخرين بجروح خلال الهجوم الذي يأتي وسط ضغط عسكري على الحركة الإرهابية.

وقال ضابط بالجيش الصومالي - في تصريحات لراديو "شابيلي" الصومالي اليوم الاثنين/ - إن إطلاق نار كثيف وقع في أعقاب الانفجار وأن القوات هاجمت العناصر المعتدية التي حاولت مداهمة القاعدة العسكرية بعد تفجير السيارة المفخخة.


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