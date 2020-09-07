حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجير بقاعدة عسكرية جنوبي البلاد

أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية، مسئوليتها عن ارتكاب حادث تفجير سيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية رئيسية تديرها القوات الصومالية والأمريكية في ضواحي مدينة /كيسمايو/ الساحلية جنوبي الصومال.

وزعمت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية - في بيان - مقتل ما لا يقل عن 16 جنديًا، من بينهم أربعة جنود أمريكيين، وإصابة 12 آخرين بجروح خلال الهجوم الذي يأتي وسط ضغط عسكري على الحركة الإرهابية.

وقال ضابط بالجيش الصومالي - في تصريحات لراديو "شابيلي" الصومالي اليوم الاثنين/ - إن إطلاق نار كثيف وقع في أعقاب الانفجار وأن القوات هاجمت العناصر المعتدية التي حاولت مداهمة القاعدة العسكرية بعد تفجير السيارة المفخخة.