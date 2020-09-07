إسرائيل تفرض حظر التجوال مع تجاوز عدد وفيات كورونا الألف شخص

تعتزم إسرائيل فرض حظر للتجول في 40 منطقة "حمراء" ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل سريع، وذلك بعد أن وصل عدد الإصابات اليومية في البلاد إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.

واعتبارا من غد الاثنين، لن يكون بإمكان سكان المناطق "الحمراء" مغادرة منازلهم بدءا من الساعة 1900 مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) حتى الخامسة صباحا، حسبما أفاد بيان حكومي اليوم الأحد.

وسيتم منع تجمع أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة وأكثر من 20 شخصا في أماكن مفتوحة، وسيتم إغلاق المدارس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أعلم أن تلك القيود ليست سهلة، لكن ليس أمامنا خيار في ظل الوضع القائم".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إسرائيل تجاوز الألف حالة.

وقالت الوزارة، في أحدث بياناتها صباح اليوم، إن 1010 أشخاص لقوا حتفهم إجمالا بسبب فيروس كورونا في إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 2ر9 مليون نسمة.

ووصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسرائيل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي بتسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة في غضون 24 ساعة يوم الأربعاء الماضي. وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل نحو 1500 حالة إصابة جديدة يوم أمس.

وسجلت إسرائيل إجمالا 129349 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، تعافت منها 102107 حالات.

ومن بين الحالات النشطة، هناك حوالي 445 حالة خطيرة، 119 منها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووضعت السلطات خطة، ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، تعتمد على تصنيف المدن إلى "خضراء" و"صفراء" و"حمراء"، مع احتمال فرض إغلاق في "المناطق الحمراء" التي تمثل الأكثر تسجيلا للإصابات.