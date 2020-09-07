المفوضية الأوروبية: على الحكومة البريطانية الالتزام باتفاق الانسحاب من الاتحاد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن الحكومة البريطانية عليها الالتزام باتفاق الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، وذلك في رد واضح على التقارير الإعلامية التي تفيد باحتمال تمرير مشروع قانون قد يلغي جزءا من الاتفاق.

وكتبت فون دير لاين على "تويتر" بعد أن نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا بشأن "مشروع قانون السوق الداخلية" الذي سيتم نشره بعد غد الأربعاء: "أثق في أن الحكومة البريطانية سوف تنفذ اتفاق الانسحاب، وهو التزام بموجب القانون الدولي (و) شرط أساسي لأي شراكة مستقبلية".

وكتبت أن "البروتوكول الخاص بأيرلندا/أيرلندا الشمالية ضروري لحماية السلام والاستقرار في الجزيرة (و) سلامة السوق الموحدة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن التجارة المستقبلية سيكون "نتيجة جيدة" لبريطانيا، محذرا من أن لندن سوف تنسحب من المحادثات مع بروكسل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير الماضي ودخلت فترة انتقالية حتى نهاية العام، ولا تزال خلالها تنتمي إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.