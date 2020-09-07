قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن 108 آلاف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن محافظة البحيرة قدمت تسهيلات للمواطنين للتقدم للتصالح، مشيرًا إلى فتح جميع المراكز التكنولوجية لتلقي الطلبات، وتحريك مراكز متنقلة للقرى، البالغ عددها سبعة آلاف قرية.

واستطرد محافظ البحيرة: «قانون التصالح فرصة كبيرة للمواطن لإحكام أمره القانوني في هذا الشأن».

ولفت إلى أنه يتم العمل لتلقي طلبات التصالح في جميع أيام العطلات وحتى الساعة الـ11 مساءً، مشيرًا إلى أن المقيّم العقاري يضع قيمة للتصالح تتناسب مع قيمة التسعير بالمنطقة التي يقع بها العقار.



