مدير «آثار أسوان» عن وفاة شخصين جراء التنقيب: مش أول ولا آخر واقعة

علق الدكتور عبدالمنعم سيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة على واقعة وفاة شخصين في منطقة الشيخ هارون بسبب التنقيب عن الآثار، قائلًا: «مش أول ولا آخر واقعة»، بحسب تعبيره.

وأضاف «سعيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن المتوفيين تبلغ أعمارهما 30 و40 عامًا، منوهًا بأن الناس أصبح لديها هوس بالآثار ليصبحوا أثرياء.

واستطرد: «يتما أسرهما وتركا ذكرى ليست جيدة لهم، بل تركا لأسرهما عارًا يلحق بهم طوال حياتهم»، مضيفًا أن الإدارة تخرج لجنة كل أسبوع لعملية حفر في منطقة ما.

وأكد أنه رغم تحويل القانون هذه القضية من جنحة إلى جناية، فإن الناس يستمرون في هذه الجرائم بسبب جنون الثراء الذي سيطر عليهم.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في أسوان، السبت الماضي، في استخراج ثلاث جثث لأشخاص انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الآثار منذ شهر تقريبًا، في منطقة عزبة الحدود فى أسوان.