اليونان: اعتراض قارب شراعي على متنه مهاجرين بجنوب جزيرة كيريت

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الاثنين، أن قارب دورية اعترض مركب شراعي كان على متنه عشرات المهاجرين قبالة سواحل جزيرة "كيريت".

وقال غفر السواحل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن المركب الشراعي "مارلي" الذي يرفع علم إيطاليا كان يبحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كيريت؛ مما أثار الشكوك ووضعها تحت المراقبة.

وذكرت السلطات اليونانية أنه تم اعتراض المركب الشراعي عند الساحل الغربي للجزيرة؛ حينما قامت بإنزال 11 شخصا قبل أن تبحر بعيدا بعد ذلك دون الاستجابة لإنذارات خفر السواحل.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم اصطحاب السفينة إلى مرسى بجنوب "كيريت" وتبين أن على متنها 70 مهاجرا من بينهم 13 طفلا و7 نساء، موضحة أنه سيتم إرسالهم إلى بلدة "خانيا" الواقعة شمال الجزيرة.

يذكر أن اليونان تعد أحد البوابات الرئيسية لدخول دول الاتحاد الأوروبي أمام آلاف المهاجرين الذين يلوذوا بالفرار من الفقر والصراعات.