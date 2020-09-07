أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية، فتح باب التسجيل للحصول على شهادة "بورد الأكاديمية الطبية العسكرية" المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية، في تخصصات الجراحة العامة وتخصصاتها، والباطنة العامة وتخصصاتها، و طب الأطفال وتخصصاته، والتخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والرعاية المركزة.



يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم.



وأضافت الأكاديمية أنه تم فتح باب التسجيل للدفعة رقم ( 2 ) للحصول على شهادة "بورد الأكاديمية الطبية العسكرية" المعتمدة من جامعة كارديف، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تخصصات إدارة المستشفيات المهنية - اقتصاديات الصحة، وإدارة الرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية.



وأشارت إلى أن فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية بــ 7 شارع إحسان عبدالقدوس، الخليفة المأمون، منشية البكرى .. في الفترة من (20 - 30 سبتمبر 2020)، على أن تبدأ الدراسة خلال شهر نوفمبر 2020.