251 لجنة انتخابية بدمياط تستعد لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ غدا

استعدت 251 لجنة انتخابية بمحافظة دمياط لاستقبال مليون و40 ألفا و480 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى غدا وبعد غد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وذكرت محافظة دمياط -في بيان اليوم الاثنين - أن المقعد الفردي المستقل يتنافس عليه كل من المرشح حمدى شلبي، والحاصل في الجولة الأولى على 14 ألفا و402 صوتا ويقع مركزه الانتخابي بمركز كفر سعد ويبلغ عدد اللجان الفرعية فيه 44 لجنة فرعية باجمالى 163 ألفا و959 صوتا.

وأوضحت أن المرشح الثاني هو أحمد عبد الشافي البلشي والحاصل في الجولة الأولى على 42 ألف صوت وتقع دائرته الانتخابية في مدينة كفر البطيخ وعدد لجانها 19 لجنة انتخابية بإجمالي 75 ألفا و972 صوتا.