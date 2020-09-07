 لبنان يسجل 400 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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لبنان يسجل 400 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 8:06 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 ألفًا و826 في البلاد.

وأشارت «الصحة اللبنانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إلى تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1420.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.

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