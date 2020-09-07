تحرير 404 محاضر خلال حملات لرفع الإشغالات بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وفض الأسواق العشوائية، ومنع أي تجمعات، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك لفتح الطريق أمام المارة من المواطنين، والعمل على تحقيق سيولة مرورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لضبط الشوارع والأحياء الداخلية بالمركز، والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 404 محاضر تعدٍ على حرم الطريق وإزالة فورية لتلك الإشغالات، كما تم توقيع الغرامات الفورية للمتعدين على حرم نهر النيل، بالإضافة لتنظيم حملات تموين بالمرور على الأسواق، ورفع المخلفات للحفاظ على النظافة العامة، مشيرًا لاستمرار أعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية.