أديكو جروب للتوظيف تستحوذ على «قابا» الفرنسية

أعلنت شركة خدمات التوظيف السويسرية أديكو جروب استحواذها على شركة الخدمات الرقمية لحلول التوظيف في فرنسا "قابا" مقابل حوالي 65 مليون يورو، حيث سيتم سداد قيمة الصفقة على 4 دفعات حتى نهاية 2023.

يذكر أن قابا تستخدم أحدث التقنيات وبخاصة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتوفير حلول التوظيف وإنجاز المهام الإدارية للشركات. تخدم الشركة أكثر من 500 شركة عميلة ولديها قاعدة باحثين عن عمل تضم حوالي 5ر4 مليون عامل.

وتتوقع أديكو أن تساهم الصفقة في تحسن هامش أرباح التشغيل لديها اعتبارا من العام المقبل، مشيرة إلى أن هذه الصفقة جزء من استراتيجيتها التي تحمل شعار "المستقبل في العمل".