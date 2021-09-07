تأجيل محاكمة 9 متهمين في واقعة انهيار عقار بجسر السويس

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 9 متهمين بواقعة عقار جسر السويس المنكوب والذي راح ضحيته 25 شخصاً إلى جلسة 14 سبتمبر الجارى.



وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قرر في يونيو الماضي إحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم 5 من مالكيه و3 مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، نتيجة إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وكذا إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، ووجه إلي كل المتهمين عدا مالك المصنع اتهام بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.



وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري بدون ترخيص، مما ساهم -فضلًا عما تقدم- في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.



وشكلت النيابة العامة لجنة من محافظة القاهرة لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتي انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.



واستمعت النيابة العامة إلى ما يزيد عن 50 شاهد من المصابين، وأهالي المتوفين، ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وأكد عدد من المتهمين عند استجوابهم بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص.



وظهر خلال تحقيقات النيابة العامة سابقة تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التي ارتكبها فيه قبل انهياره؛ إعمالًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة.



أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لإحالة مقدم الطلب والمهندس مُحرر التقرير الاستشاري ومحام وسيط بينهما إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامهم بتزوير التقرير.