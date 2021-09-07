حبس عامل متهم بحرق زوجته ونجليه بسبب بنطال مقطوع في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل نظافة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالحرق العمد لزوجته ونجليه، وطلبت تحريات المباحث، وتقريري الأدلة الجنائية، والحماية المدنية حول الواقعة، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين؛ لبيان أسباب الوفاة.

وجاء قرار النيابة، بعدما لقيت، سيدة، ونجلها الأصغر البالغ من العمر 4 سنوات ونصف، مصرعهما، متأثرين بإصابتهما بحروق، حيث أشعل الزوج، النيران فيهما، بجانب نجله الثاني، 7 أعوام "مصابًا ويتماثل للشفاء"؛ إثر خلافًا نشب بينهما؛ بسبب بنطال مقطوع.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مستشفى رأس التين العام، يفيد وصول، سيدة، ربة منزل، ونجليها، بسيارات الإسعاف، مصابين بحروق بالغة الخطورة، في مناطق متفرقة من الجسد.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، إلى المستشفى، لسؤال الزوجة المُصابة، قبل وفاتها، بمضي 5 أيام على الحادث، حيث باءت محاولات إنقاذها ونجلها الأصغر بالفشل، ولقيا مصرعهما، اتهمت أسرتها، الزوج، بالتسبب في اشتعال النيران في الشقة محل سكنهم.

وكشفت التحريات الأولية، عن حدوث مشادة كلامية بين المتهم وزوجته، بسبب بنطال مقطوع، قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب، ثم سكب مادة سريعة الاشتعال، وأشعل النيران في الشقة، مما أدى لإصابة زوجته ونجليه بحروق شديدة، ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، وترصد تحركات المتهم، تم تحديد مكان تواجده، وبضبطه، تبين أنه في العقد الخامس من العمر، وبمواجهته، أقر بارتكابه الحادث، فتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، واستمعت لأقوال شهود العيان؛ وتباشر التحقيق.