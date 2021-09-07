عقب إعلان اليوتيوبر المصرية ليلى البنا الشهيرة بـ«لولا فاني»، صاحبة الـ25 عامًا، إصابتها بمرض التصلب المتعدد، المعروف اختصارا بـ"MS" أو بالعربية "إم إس"، يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن المرض، الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي للإنسان، ويهاجم الجهاز المناعي، ويشكل خطرًا على الحياة، يجعله يستلزم علاجًا مدى الحياة.

فالتصلب المتعدد هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية، وينتج عنها تآكل الغشاء النخامي أو غلاف الميلين الحامي للألياف العصبية، مما يُنتج خللا في نقل الإشارات العصبية.

وعادة ما يؤدي مرض التصلب المتعدد إلى حدوث مشكلات في التواصل بين الدماغ وبقية أنحاء الجسد، وقد يؤدي إلى التدهور أو التلف الدائم للدماغ، وتسبب بصعوبات في الحركة والكلام وعمليات التفكير والمزاج.

ولكن، اليوتيوبر المصرية ليست الأولى التي تصاب بالمرض الخطير، ففي التقرير التالي نرصد لكم عدد من المشاهير الذين عانوا وما زالوا يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد، ومعظمهم في أمريكا.

«كريستينا آبلجيت»

خلال الشهر الماضي، أعلنت الممثلة الأمريكية، كريستينا آبلجيت، إصابتها بمرض التصلب المتعدد، وقدمت بعض الدعم للأشخاص الذين تم تشخيصهم بأمراض خطيرة، قائلة إنهم يجب أن يكونوا أكثر تقبلًا، وأن يتجاوزوا المحنة حقًا ليكونوا في أفضل حالاتهم.

ولم يكن التصلب المتعدد المرض الوحيد الذي تعاني منه كريستينا، حيث تم تشخيص حالتها بسرطان الثدي، في عام 2008، وخضعت لاستئصال ثدييها، في وقت لاحق من نفس العام، لتكون لعملية سببًا في إنقاذ حياتها وهي بعمر الـ36 عامًا.

وفي عام 2017، كشفت كريستينا أنها خضعت لجراحة جديدة لاستئصال قناتي فالوب والمبيضين لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

«سلمى بلير»

شُخصت حالة الممثلة الأمريكية اليهودية، سلمى بلير بمرض التصلب العصبي المتعدد، قبل عدة أعوام، قبل أن تظهر مريضة لأول مرة في حفل الأوسكار، عام 2019، وهي تستخدم عصا جلدية مخصصة.

«مونتيل ويليامز»

أما مونتيل ويليامز فقد أُصيب بمرض التصلب العصبي المتعدد، في عام 1999، عندما كان في الـ43 من عمره، ولكن تشخيص حالة المذيع الأمريكي اختلفت قليلا، فقد تم تشخيصه بمرض التصلب العصبي المتعدد المتكرر الانتكاس (RRMS)، والذي جعله يعاني من ألم شديد واكتئاب شديد.

مرض ويليامز دفعه لإطلاق مؤسسة "مونتيل ويليامز إم إس" للمساعدة في تمويل الأبحاث حول المرض، ومع ذلك لا يزال مونتيل ويليامز يعاني من الألم، ويستخدم الأدوية لمساعدته في التغلب على المرض.

«كلاي ووكر»

والمغني الأمريكي كلاي ووكر، أصيب بمرض التصلب العصبي المتعدد، في عام 1996، بعد إصدار ألبومه الرابع وولادة ابنته، وهو في عمر الـ26 عامًا.

وفي البداية توقع الأطباء أن يحتاج المغني، الذي كان قد بدأ حياته المهنية للتو، إلى استخدام كرسي متحرك، وأن يعيش 8 سنوات فقط، ولكن بفضل الأدوية، فقد تعافى ووكر من المرض، في عام 1998.

ريتشارد بريور



شُخصت حالة الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير، ريتشارد بريور، أحد أوائل السود الذين أدوا أدوار فكاهية، وحصل على عدة جوائز منها جائزة إيمي وخمس جوائز غرامي، بمرض التصلب العصبي المتعدد، في عام 1986.

وبالرغم من أن المرض كان مسؤولاً عن إنهاء مسيرة ريتشارد السينمائية، إلا أنه استمر في أداء أعماله الكوميدية المشهورة جدًا، فحتي عام 1992، كان لا يزال يؤدي العروض الحية على كرسيه المتحرك، إذ كان ينقل تجربته مع المرض في شكل نكات وقصص للجمهور، قبل أن يتوفى في عام 2005، بعد إصابته بنوبة قلبية.

«والتر ويليامز»

ما زال يعيش المغني والتر إي ويليامز، العضو المؤسس لفرقة الموسيقى الأمريكية "ذا أوجيز"، والبالغ 70 عاما من عمره، مع مرض التصلب العصبي المتعدد منذ عام 1983، بعدما ظهرت عليه الأعراض لأول مرة أثناء قيامه بجولة موسيقية.

وفي البداية وجد الأطباء صعوبة في التعرف على مرض ويليامز، ولكن بعد تشخيص إصابته بمرض التصلب العصبي المتعدد، أخفى الفنان الأمريكي مرضه لمدة 30 عاما تقريبا، لكنه كشف فيما بعد أنه يواجه صعوبات كثيرة في أداء حركات الرقص.

«جيمي لين سيجلر»

أما الممثلة جيمي لين سيجلر فقد أُصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد عند بلوغها سن العشرين، وشملت أعراض مرضها ضعف الجانب الأيمن من الجسم وصعوبة في المشي لفترات طويلة.