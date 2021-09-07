 محافظ جنوب سيناء يعتمد عقود تقنين للمواطنين وحالات تصالح بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ جنوب سيناء يعتمد عقود تقنين للمواطنين وحالات تصالح بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس

خالد فودة
خالد فودة
رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 6:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 6:55 م
اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على عدد 15 حالة تقنين لوضع يد بمدينة رأس سدر، و14 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة، ليصل إجمالي ما جرى التصديق عليه بمدينة أبوزنيمة 85 حالة.

كما اعتمد المحافظ عقدين تقنين مساكن بالتجمع البدوي التابع لحى السلام بمدينة أبورديس، ليصل إجمالي ما جرى التصديق عليه بالمدينة حتى الآن ٣٥ حالة.

وقال المحافظ إنه جرى اعتماد هذه العقود بعد موافقة جهاز تنمية سيناء.

وأكد المحافظ على حرص القيادة السياسية للنهوض بالمجتمع البدوي، والعمل على استقرار المواطنين، ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، معنًا الاستمرار في تقنين وضع يد مساكن المواطنين وتوفيق أوضاعهم.

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