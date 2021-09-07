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قالت مصادر مطلعة إن مجموعة دويتشه تيليكوم الألمانية للاتصالات تقترب من التوصل إلى اتفاق لبيع فرعها في هولندا مقابل حوالي 5 مليارات يورو (9ر5 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن إعلان بيع شركة "تي-موبايل هولندا" التابعة لمجموعة دويتشه تيليكوم قد يتم خلال الأيام المقبلة بعد أن تلقت المجموعة الألمانية العروض النهائية لشراء الشركة.

ويتصدر قائمة المرشحين للفوز بالصفقة اتحاد شركات "كونستريوم" تقوده شركتا ووربورج بينكوس وأباكس بارتنرز، في حين هناك شركات أخرى تسعى للفوز بالصفقة.

كما تحدثت أنباء عن رغبة شركة الاستثمار المالي أبولو جلوبال مانجمنت ومجموعة ريليانس إنداستريز ليمتد المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني في الفوز بالشركة الهولندية.