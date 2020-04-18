كوريا الجنوبية تسجل 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الامراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن حالات الإصابة الجديدة عاودت الصعود إلى قرابة الـ 1600 إصابة وسط تفشي الفيروس، رغم إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها في البلاد خلال الشهرين الماضيين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 263 ألفا و374 إصابة، والوفيات إلى 2330.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 7ر30 مليون شخص أو 9ر59% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، قد تلقوا أول جرعة من لقاحات كوفيد 19، و4ر18 مليون شخص أو 8ر35% قد تم تطعيمهم بشكل كامل.