الهند تجري تحقيقا في مسيرة لفتيات عاريات لاستجداء المطر

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قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إنه جرى فتح تحقيق في مسيرة شارك فيها ست فتيات عاريات في طقس قروي بوسط الهند لاستجداء المطر من أجل تخفيف حدة وضع يشبه الجفاف.

ووقعت الحادثة في منطقة بوندلخاند الجافة بولاية ماديا براديش خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية الفتيات وهن يسرن عاريات، ويحملن لوحا خشبيا على أكتافهن، وقد ثبت عليه ضفدع.

وقال رئيس الشرطة الإقليمية دي.آر تنيوار للصحفيين: "تلقينا معلومات عن مسيرة لبعض الفتيات الصغيرات عاريات لاسترضاء آلهة المطر كجزء من خرافة من قديم الأزل، وآفات اجتماعية سائدة".

ولم تتلق الشرطة أي شكوى رسمية بشأن الحادث لكنها فتحت تحقيقا.

وأضاف المسؤول أنه "سوف يتم اتخاذ إجراءات إذا تبين أن الفتيات أجبرن على السير عاريات".

وبشكل منفصل، طلبت اللجنة الوطنية الهندية لحماية حقوق الطفل تقريرا من الإدارة المحلية عن الواقعة.

وذكرت تقارير محلية أن هناك نساء رافقن الفتيات، اللاتي تراوحت أعمارهن على ما يبدو بين 5 و12 عاما، وكن يرددن بعض الأغاني التعبدية، مع جمع حبوب الطعام من أجل وليمة مجتمعية في معبد محلي.

وصرح مسؤول في المنطقة يدعى إس. كريشنا تشيتانيا لوكالة "برس تراست أوف إنديا" بأن آباء الفتيات وافقوا على الطقوس، بل وشاركوا فيها.

وأضاف: "في مثل هذه الحالات، يمكن للإدارة فقط توعية القرويين بعدم جدوى مثل هذه الخرافات وبأن مثل هذه الممارسات لا تأتي بالنتائج المرجوة".

وتشيع مثل هذه الطقوس الغريبة لإرضاء ما يعرف بآلهة المطر في الهند.