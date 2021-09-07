جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السفير المعلمي، اليوم الثلاثاء، في الحدث رفيع ‏المستوى المنعقد حول "ثقافة السلام".

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وأشار المعلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أن المملكة قامت بإنشاء مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا عام ‏‎2012‎، والذي ‏يمثل انطلاقة تاريخية نحو حوار إنساني هادف ومسؤول يسعى لتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان.

وأوضح أن ‏المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ويقوم برصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه ‏للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، وهدفه أن تكون المملكة المرجع الأول ‏عالمياً في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال.