مستثمرون محليون وأجانب يتطلعون لشراء حصة في أكبر شركة تأمين أنجولية

قال كارلوس دوارتي الرئيس التنفيذي لشركة إي.إن.إس.أيه-سيجوروس دي أنجولا أكبر شركة تأمين في أنجولا إن الحكومة التي تمتلك الشركة تلقت عروضا لشراء 51% من أسهم الشركة من مستثمرين أجانب ومحللين، في حين تعتزم الحكومة بيع الجزء المتبقي من أسهم الشركة من خلال الطرح في البورصة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوارتي القول إن هناك اهتماما في سوق المال بحصة 51% من أسهم الشركة المطروحة للبيع.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال العام الحالي في إطار محاولات أنجولا وهي ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا لتحفيز اقتصادها المتعثر. وحددت الحكومة الأنجولية حاليا 133 شركة مقرر بيعها بنهاية العام المقبل.

كما تعتزم الحكومة بيع 49% من أسهم شركة التأمين خلال فترة من عامين إلى خمسة أعوام من خلال طرحها في البورصة، بحسب دوارتي.

كما تعتزم الحكومة بيع حصص من أسهم شركات النفط التابعة للدولة سون أنجول وشركة الألماس إندياما وشركة الطيران الوطنية تي.أيه.أيه.جي خلال العام المقبل.