السيسي: الدولة تعتبر كل شاب مصري بمثابة مشروع كبير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشباب هم مستقبل مصر وأملها، لافتا إلى أن الدولة تعتبر أن كل شاب بمثابة مشروع كبير.

وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه بعض الطلاب خريجي الكليات العلمية والمنتدبين لبعض الكليات والمعاهد العسكرية للحصول على بعض التدريبات، على هامش تفقده ميناء الإسكندرية البحري والاطلاع على عملية تطوير مرافقه - إن الشباب هم الذين يكملون تنفيذ المبارادات والمشروعات التي تنفذها الدولة، داعيا الشباب إلى ممارسة الرياضة لضمان تمتعهم باللياقة البدنية والصحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شخص الاستمرار في العمل بكفاءة دون لياقة بدنية، كما حث الشباب على توضيح هذا الأمر إلى أسرهم .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بعض الطلاب خريجي الكليات العلمية والمنتدبين لبعض الكليات والمعاهد العسكرية للحصول على بعض التدريبات، إنهم هم مستقبل وأمل مصر.

وحرص الرئيس السيسي - خلال حديثه معهم - على التأكيد على ضرورة حصولهم على إعداد بدني وصحي جيد؛ يساعدهم في العمل.

وطالبهم الرئيس - في نهاية حديثه - أن ينقلوا لأهاليهم والمقربين منهم ما تعلموه للحفاظ على صحتهم وقدراتهم البدنية، مشددا على ضرورة الامتناع عن مسببات هلاك الصحة مثل التدخين.