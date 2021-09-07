جاسلي وتسونودا يستمران مع ألفا تاوري لموسم جديد

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قال فريق ألفا تاوري المملوك لرد بول اليوم الثلاثاء إن بيير جاسلي ويوكي تسونودا سيستمران في الدفاع عن ألوان الفريق في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الموسم المقبل.

وفاز السائق الفرنسي جاسلي بجائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا العام الماضي واحتل المركز الرابع في هولندا مطلع الأسبوع.

وسجل الياباني تسونودا المدعوم من هوندا نقاطا في ظهوره الأول في البحرين في مارس الماضي.

وقال فرانتس توست رئيس ألفا تاوري في بيان: "شاهدنا العلاقة الطيبة التي تربط بين هذا الثنائي التي تقوم على التنافس في الحلبة والصداقة خارجها".