سفير الإمارات في روسيا: التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بـ79%

صرح سفير الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين مستمر في تسجيل نمو سريع، بعدما وصل إلى مستوى قياسي في عام 2020.

وقال لوكالة "تاس" الروسية إن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات بلغ 53ر2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، بزيادة بنسبة 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".

واستطرد بالقول: "في هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات وصل عام 2020 إلى ما يعادل 26ر3 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 64ر77% مقارنة بعام 2019، ما يعني أن الاتجاه إيجابي للغاية".

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 قد سجل 63ر1 مليار دولار.

وذكرت تاس أن الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت 359ر2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، بزيادة بـ3ر82% على أساس سنوي، فيما بلغت الواردات 456ر172 مليون دولار، بزيادة بـ46ر43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.