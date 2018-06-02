انتظام امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء وسط إجراءات مشددة

انتظمت امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء اليوم /الثلاثاء/، بدون شكوى، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأكد رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية محسن أبو القاسم، على متابعة اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وعدم وجود شكوى، حيث يؤدى الامتحانات 289 طالبا وطالبة (209 طلاب بالقسم الأدبي، و80 طالبا وطالبة بالقسم العلمي)، فيما يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في مادتي : اللغة الأجنبية لمدة 3 ساعات والصرف لمدة ساعتين .. بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى : النحو لمدة ساعتين والبلاغة لمدة ساعتين أخرتين.

وأشار أبو القاسم الى انتظام العمل داخل اللجان والالتزام الكامل من جميع العاملين باللجان، وأن غرفة العمليات في مقر المنطقة بالعريش لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى، كما لم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

من جانبه، قال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب إن هناك عدة مراكز لتوزيع الأسئلة، وأنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة يومية قبل وبعد كل امتحان، حيث تعقد الامتحانات على مدار فترتين يوميا ، وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري.

يذكر أن اللجان موزعة على : العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء .