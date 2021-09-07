عبد الغفار يشهد ختام النسخة الـ7 من البرنامج العالمي بذور من أجل المستقبل

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، حفل ختام النسخة السابعة من البرنامج التدريبي العالمي (بذور من أجل المستقبل) في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي تنظمه شركة هواوي مصر، خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 7 سبتمبر، بحضور الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، و هالة عرندة نائب رئيس شركة هواوى للعلاقات الحكومية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.



وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - في بيان اليوم - أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد أهمية البرنامج التدريبي (بذور من أجل المستقبل)، والذي تنظمه شركة هواوي مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة المصرية، لافتا إلى أهمية هذا التعاون في جهود مصر في مجال التحول الرقمي، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات المصرية.



وأشاد عبد الغفار بآداء شركة هواوي مصر المتميز ودورها المهم في خدمة المجتمع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير الذي يسهم في بناء وتطوير قدرات آلاف الشباب المصريين في هذا المجال، كما وجه الوزير التهنئة للطلاب المشاركين في فعاليات هذه النسخة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وللبرنامج كل النجاح في تحقيق أهدافه المنشودة.



وأثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدور المجتمعي الذي تقدمه شركة هواوي من خلال البرامج والمسابقات والدورات التدريبية المقدمة للطلاب المشاركين بأحدث التقنيات؛ للارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتحول الرقمي.



وأكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا حرص الوزارة على تأهيل الكوادر الشابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى سعي الوزارة للتوسع في إنشاء كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي سواء بالجامعات الحكومية أو الأهلية الجديدة.



وأشار عبد الغفار إلى التعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار وزيادة الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل الكوادر الشابة وتعزيز القدرة التنافسية مع نظرائهم إقليميًا ودوليًا.



جدير بالذكر أن بداية إطلاق البرنامج كانت عام 2008 ويجري تنفيذ فعالياته في 130 دولة ومنطقة، وشارك في النسخة السابقة نحو 10000 طالب من أكثر من 500 جامعة، بدعم من أكثر من 120 شخصية من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والأكاديميين.