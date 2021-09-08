قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن استثمار الدولة في المال الصحي أنقذ مصر وجعلها من الدول القليلة التي لم تتأثر بجائحة كورونا، مشيدًا بخطة الدولة لتحقيق البنية المستدامة في إنشاء مجموعة من المستشفيات، على مدار 4 سنوات ماضية.

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن مستشفى النجيلة وأبو خليفة والعديسات وقفط التعليمي وغيرها صروح طبية تقدم الخدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بتطوير ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرات «100 مليون صحة» ساهمت في تقليل وقع جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لمواجهة الجائحة كما حددتها المعايير العالمية تشمل: منع توافد المرض، والاكتشاف المبكر، والاستعداد والجاهزية، والاستجابة والتصدي، والتعافي من آثار الجائحة، قائلًا إن مصر مرت بـ3 موجات منذ بداية الأزمة.

وذكر رئيس المركزية للشؤون الوقائية، أن مصر دخلت الموجة الرابعة؛ لأنها تشهد زيادة منتظمة في الإصابات، موضحًا أنها «تسير بخط ثابت وانتهجت العلم طريقًا في التعامل مع الأزمة».

وأشاد بدور اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء، وتفعيل غرفة إدارة الأزمة المركزية في الوزارة، وتوجيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالاستفادة من الخبرات العالمية وتحديث البروتوكول العلاجي على أسس دولية، إضافة إلى تدريب الفريق الطبي على التعامل مع الحالات وإجراءات مكافحة العدوى، ومراقبة المنافذ الحدودية.