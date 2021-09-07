 خالد يوسف: التمرد على الحكومة شطارة والهروب من القانون فتاكة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 12:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

خالد يوسف: التمرد على الحكومة شطارة والهروب من القانون فتاكة

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 12:38 ص

قال المخرج خالد يوسف، إن مصر حققت العديد من النجاحات في مجموعة من الملفات كليبيا وفلسطين، لافتًا إلى أنه يهتم بمحور العدالة الاجتماعية وأحوال الفقراء، باعتباره أحد الاشتراكيين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنه لم يقيس حتى الآن حجم الإنجاز المتحقق بملف العدالة الاجتماعية في مصر، مؤكدًا أنه سيشهد بالملف في أي إنجاز متحقق.

وأكد أنه لا يعارض من أجل المعارضة فقط، منوهًا إلى أن المواطن يتمرد على الحكومة إذا شعر أنها سلطة تظلمه وتقهره، وذلك في سياق حديثه عن الفارق بين الأنظمة في المنطقة العربية والدول الأجنبية.

ووصف «التمرد على الحكومة بأنه شطارة والهروب من القانون فتاكة»، مؤكدًا أن المواطن سيحرص على استمرار الرخاء والرغد في الدولة إذا شعر بهما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك