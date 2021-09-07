بدء الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة (156) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ( حضوريا )، برئاسة السفير أحمد عبد الرحمن البكر مندوب دولة الكويت الدائم لدي جامعة الدول العربية ، وذلك للاعداد والتحضير للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الخميس (حضوريا ) برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء بدولة الكويت الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح .

وتم خلال الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من السفير سالم بن مبارك أل ثانى المندوب الدائم لدولة قطر لدي الجامعة العربية باعتبار بلاده رئيس الدورة (155) الى السفير احمد عبد الرحمن البكر المندوب الدائم لدولة الكويت رئيس الدورة ( 156)، ويشارك فى الاجتماع السفير حسام زكى الامين العام المساعد المسؤول عن شؤون مجلس الجامعة العربية

ويناقش المندوبون الدائمون فى اجتماعهم التحضيرى على مدي يومين اقرار مشروع جدول اعمال الدورة الوزارية ، والنظر فى مشاريع القرارات الخاصة بكل بند ورفعه الى المجلس الوزاري لاعتماده ،الى جانب اجراء التعيينات المطلوبة خاصة تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الارهاب ، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الادارية والمالية .

ويتضمن مشروع جدول اعمال الدورة ( 7 ) بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك فى المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والماللية والادارية ، وفى مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك ويحتوي على تقرير الامين العام للجامعة العربية واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد( 155-156)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية .

كما يتضمن مشروع جدول الاعمال البند المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرئيلي ، ويشتمل هذا البند عل عدد من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة ، وقضية الامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه فى الاراضي العربية المحتلة ، ودعم موازنة دولة فلسطين ، والوضع فى الجولان العربي السوري المحتل .

ويشتمل مشروع جدول الاعمال بندا حول الشؤون العربية والامن القومي ويتضمن مستجدات الاوضاع فى سوريا ، وليبيا واليمن ، واحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث ( طنب الكبري ، طنب الصغري ، ابو موسي ) فى الخليج العربي ، وامن الملاحة وامدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربي ، واتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ، والتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية .

وفيما يتعلق بالشؤون السياسية الدولية يتضمن مشروع جدول اعمال المجلس بندا حول التدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية ، ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومى العربي والسلام الدولى ، كما يشتمل مشروع جدول اعمال المحلس ملفا كاملا حول العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ؛ خاصة العلاقات العربية - الافريقية ، العلاقات العربية - الاوربية ، العلاقات العربية -الروسية ، والعلاقات العربية مع كل من اليابان والهند والصين ودول امريكا اللاتينية ، الى جانب ملف العلاقات بين جامعة الدول العربية والامم المتحدة .