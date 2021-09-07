قال اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 9 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

وأضاف أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قراراً بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق آخر، قال محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إنه تم غلق وتشميع 9 مقاهي وكافيهات فى نطاق المركز؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 45 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.