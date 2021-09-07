فيفا يفتح إجراءات انضباطية بشأن كواليس مباراة البرازيل والأرجنتين

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات انضباطية بشأن الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني للعبة في أعقاب إيقاف مباراة الفريقين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجرى إيقاف المباراة بعد دخول مسؤولين من السلطات الصحية البرازيلية إلى أرض الملعب لمنع أربعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني من المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز من المشاركة في المباراة.

وجاءت هذه الخطوة نظرا لتعارضها مع بروتوكولات مكافحة جائحة كورونا في البرازيل، حيث تنص اللوائح على ضرورة خضوع أي شخص قادم من بريطانيا إلى البرازيل للعزل الصحي لمدة 14 يوما.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا إن الوضع "جنوني" وأن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي ستحقق في الكواليس التي أدت لإيقاف المباراة قبل إلغائها.

وذكر بيان فيفا الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الثلاثاء "في أعقاب تحليل تقارير حكام المباراة بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم، يمكن لفيفا التأكيد على فتح إجراءات انضباطية بشأن الاتحادين".

وأضاف البيان "تم مطالبة الفريقين بتقديم معلومات إضافية بشأن الأسباب التي أدت لإيقاف المباراة ، وسيتم تجميعها ثم مراجعتها بشكل شامل من قبل لجنة الانضباط بالفيفا".